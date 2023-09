Erdbeerkunden spenden für die Kartei der Not

Über den Sommer kommen mehr als 3000 Euro an den Häuschen des Obstbauern Kraus zusammen. Davon profitiert jetzt die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Idee stammt eigentlich aus dem vergangenen Jahr, als Obstbauer Josef Kraus aus Gessertshausen mit seinem Unternehmen das 40-jährige Bestehen feiern konnte. Damals wurden erstmals an den charakteristischen Erdbeerhäuschen, die in der gesamten Region bekannt sind, insgesamt 200 Spendenboxen für die Kartei der Not aufgestellt, in welche die Kunden beim Kauf von Erdbeeren, Himbeeren oder Marmelade für den guten Zweck spenden konnten.

Doch warum eine gute Idee nur einmal umsetzen? Auch in diesem Jahr waren die rund 80 Erdbeerhäuschen wieder mit den Spendenboxen bestückt. Inzwischen ist die Obstsaison beendet und auch das Ergebnis steht fest: 3034,29 Euro sind über den Sommer für die Kartei der Not zusammengekommen.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Das Hilfswerk unterstützt seit Jahrzehnten unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region. Im vergangenen Jahr wurden unter anderen 355 Familien, zum größten Teil Alleinerziehende, und 193 Seniorinnen und Senioren unterstützt. (jah)

