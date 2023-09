Erste Gessertshauser Haushalte surfen übers Glasfasernetz

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser baut in Gessertshausen und Diedorf eine neue Infrastruktur. Nach Verzögerungen sollen die Arbeiten bald abgeschlossen sein.

Nach monatelangen Verzögerungen surfen, telefonieren und streamen inzwischen die ersten Haushalte in Gessertshausen über das neue Glasfasernetz von Deutsche Glasfaser und M-net, teilt das Unternehmen mit. Den Kundinnen und Kunden stünden inzwischen leistungsstarke Anschlüsse mit Internetgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde zur Verfügung. In Kooperation mit, nach eigenen Angaben, Bayerns führendem Glasfaseranbieter M-net, baut Deutsche Glasfaser seit März 2022 das Glasfasernetz in Gessertshausen aus.

„Schritt für Schritt kommen wir voran. Die Arbeiten verlaufen reibungslos und wir freuen uns, dass wir die ersten Hausanschlüsse erfolgreich aktivieren konnten“, sagt Lars Enenkiel, Projektmanager FTTH Sales BVM von Deutsche Glasfaser. Im nächsten Schritt sollen jetzt nach und nach die weiteren Hausanschlüsse gebaut werden. Alle Haushalte im Ausbaugebiet in Gessertshausen, die sich für einen Anschluss an das Glasfasernetz entschieden haben, werden im weiteren Bauprozess bis Ende November aktiviert, so das Unternehmen.

Zunächst war die Aktivierung in Gessertshausen viel früher geplant

Zunächst war die Aktivierung aller Hausanschlüsse schon für November 2022 geplant gewesen. Der Ausbau einer komplett neuen Glasfaserinfrastruktur sei jedoch ein komplexes Infostrukturausbauprojekt, das mit jeder Menge Koordinationsaufwand und Detailplanung verbunden sei, hatte ein Sprecher des Unternehmens vor Kurzem unserer Redaktion erläutert. Oftmals ist der Netzausbau durch Deutsche Glasfaser die umfangreichste Baumaßnahme in der Geschichte einer Kommune, so der Sprecher damals weiter. Eine genaue Detailplanung sei deshalb auch bei guter Vorbereitung zu Beginn der Baumaßnahme oft nicht möglich.

Ähnliches erfahren die Kunden von Deutsche Glasfaser und M-net im Nachbarort Diedorf. Auch dort war die Aktivierung der Anschlüsse bereits vor knapp einem Jahr geplant. Jetzt sollen dort die Arbeiten nach Gessertshausen zu Ende gebracht werden. Von der Technik an sich ist Deutsche Glasfaser jedoch überzeugt. Deutsche Glasfaser baut in Gessertshausen sogenannte FTTH-Glasfaseranschlüsse (Fiber To The Home).

Deutsche Glasfaser sieht sich als Versorger des ländlichen Raums

Dabei werden die Glasfaserleitungen bis direkt ins Haus oder in die Wohnung verlegt, was besonders schnelle, sichere und stabile Verbindungen ermöglicht. „Ohne Glasfaser läuft in Zukunft nichts. Als Digital-Versorger der Regionen sorgen wir für eine flächendeckende Versorgung des ländlichen Raums. Damit tragen wir dazu bei, dass es für die Menschen auch künftig ein Vorteil ist, auf dem Land, statt in der Stadt zu sein“, sagt Enenkiel. (jah)

Lesen Sie dazu auch