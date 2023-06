Gessertshausen

Feuerwehr Gessertshausen feiert den 150. drei Tage lang

Der in diesem Jahr neu gewählte Vorstand mit Tim Gutmann, Floris Wagner, Gerd Trieb, Martin Reiter, Peter Schmuttermair und Christian Harmert (v. l. ) freut sich auf das dreitägige Fest.

Plus Ab 30. Juni geht es bei der Wehr drei Tage lang heiß her. Das ist Anlass für einen Blick zurück.

"Es war im Frühjahr und Sommer des Jahres 1873, als das königliche Bezirksamt Augsburg die unterstellten Gemeinden ermunterte und aufforderte, freiwillige Feuerwehren ins Leben zu rufen", so beginnt die im April 1882 verfasste Geschichte über die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Gessertshausen. Die Chronik berichtet dann weiter: "Bereits am Kirchweihmontag (20. Oktober 1873) war es, als eine Versammlung zu dem Zwecke berufen und abgehalten wurde, die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr zu beraten und zu beschließen. Die Subscription war so zahlreich, dass sich der Verein sofort constituieren konnte, da 36 Mitglieder beitraten. Die Gemeinde übernahm die Kosten für den Requisiten-Wagen und für Schläuche. Von den besser bemittelten Bürgern schenkte jeder zehn Gulden. Das Kloster Schönenfeld leistete gleichfalls einen einmaligen Beitrag von fünfzehn Gulden. Die ordentlichen Mitglieder zahlten vorerst 8 Kreuzer monatliche Auflage."

Gessertshausen ist Stützpunktfeuerwehr

So sind die Anfänge der Freiwilligen Feuerwehr Gessertshausen niedergeschrieben. In den letzten 150 Jahren hat sich doch einiges geändert. Gessertshausen ist Stützpunktfeuerwehr mit zahlreichen komplexen Einsätzen, die den aktiven Feuerwehrleuten viel Zeit, aber auch viel Schulung abverlangen. "Mittlerweile ist es schon schwer, sein ehrenamtliches Engagement mit dem Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen", meint der erste Vorsitzende Tim Gutmann. Darum ist er enorm stolz, dass derzeit gut 60 Männer und Frauen bei der Feuerwehr aktiv sind. Vor allem die in den letzten Jahren gestiegene Frauenquote findet Gutmann richtig stark. Aber auch im Kinder- und Jugendbereich sind knapp 30 junge Feuerwehrmänner und -frauen regelmäßig bei den Übungen.

