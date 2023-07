Frau will Zug erwischen und lässt Auto mit laufendem Motor stehen

Eine gestresste Frau will in Gessertshausen ihren Zug erwischen und lässt ihr Auto unversperrt und mit laufendem Motor auf dem Parkplatz stehen.

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen ihr Auto unversperrt und mit laufendem Motor auf dem Parkplatz am Bahnhof Gessertshausen abgestellt. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei sehr spät am Bahnhof angekommen, wollte aber offenbar unbedingt noch ihren Zug erwischen. In ihrer Aufregung ließ die Frau ihr Auto einfach stehen.

Die Beamten wurden gegen 9.20 Uhr auf das Auto aufmerksam gemacht. Die Fahrerin des Wagens konnten die Beamten zunächst allerdings nicht finden. Die Polizei stellte den Motor ab, sicherte den im Auto zurückgelassenen Geldbeutel und versperrte den Wagen. Ob die Fahrerin den Zug noch erreicht hatte, teilte die Polizei nicht mit. (jly)

Lesen Sie dazu auch