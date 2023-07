Gartenbauverein hofft weiter auf Erhalt der Mosterei

Gemeinde Gessertshausen will das Grundstück des Bauhofs neu nutzen. Das gefährdet den Verein, sagt der Vorstand. Er will seine Mitglieder informieren.

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung will der Obst- und Gartenbauverein Gessertshausen nochmals auf das aus seiner Sicht die Mosterei gefährdende Vorhaben der Gemeinde aufmerksam machen, auf dem gemeinsamen Gelände eine Kaltlagerhalle für den Bauhof zu errichten. Bereits seit vielen Monaten ziehen sich die Gespräche zwischen Gemeinde und Verein, eine Lösung gibt es jedoch noch nicht. Mit der Mitgliederversammlung soll nun der nächste Schritt gegangen werden.

Bei der Versammlung soll Mitgliedern und Interessierten nochmals vorgetragen werden, was in den vergangenen knapp zwei Jahren geschehen ist. Wie mehrmals berichtet, will die Gemeinde auf ihrem Grundstück, auf dem sich der Bauhof und auch die Mosterei befinden, eine Kaltlagerhalle für den Bauhof errichten. Während die Gemeinde überzeugt ist, dass beide Betriebe gemeinsam auf dem Gelände existieren können, sieht das der Verein teilweise anders. Nachdem die Gemeinde ihre Pläne für die Halle samt Waschplatz verändert hat, möchte der Verein die Mosterei am angestammten Platz belassen. Die Gemeinde hingegen hat eine Versetzung angeboten. Doch die kostet und ist nicht so einfach, sagt der Vereinsvorstand.

Verein will sein Gelände nun ordentlich von der Gemeinde mieten

Mehr noch: Der Verein befürchtet, nicht nur die Mosterei, sondern der gesamte Verein könnte in seiner Existenz bedroht sein. Auf der Versammlung sollen deshalb entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Dazu gehört unter anderem, dass versucht werden soll, das Vereinsgelände nun ordentlich von der Gemeinde zu mieten. Bislang gibt es für die Nutzung des Grundstücks nur eine mündlich zugesicherte, unbefristete Überlassung des Geländes. Zudem soll eine Satzungsänderung beschlossen werden, die besagt, dass bei einer Auflösung des Vereins das Vereinseigentum einem anderen gemeinnützigen Verein zugutekommt.

Nach dem aktuellen Verhandlungsstand wartet die Gemeinde darauf, dass das gebäudliche Konstrukt aus zwei Containern und einem Anhängerstellplatz abgebaut und versetzt wird, so Bürgermeister Jürgen Mögele. Sollte der Verein seine Bauten zunächst übergangsweise versetzen müssen, hofft er dafür auf finanzielle Unterstützung der Gemeinde, die bislang jedoch abgelehnt wurde. Die Versammlung findet statt am Donnerstag, 20. Juli, um 19 Uhr in der Schwarzachhalle in Gersthofen. (AZ)

