Geführte Nachtwanderung im Wald

Eine nächtliche Entdeckungstour mit ungefähr einem Kilometer Länge durch den heimischen Wald veranstaltet der Naturpark Augsburg Westliche Wälder im Rahmen des BayernTourNatur-Programms am Freitag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr. Die Tour ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Die Kosten pro Familie belaufen sich auf 15 Euro. Der Startpunkt ist am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Gessertshausen, Oberschönenfeld 4. Die Anmeldung ist bis Mittwoch, 15. Oktober, unter Telefon 08238/300133 oder E-Mail anmeldung@naturpark-augsburg.de möglich.

