Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Gessertshausen: Geführte Nachtwanderung im Wald

Gessertshausen

Geführte Nachtwanderung im Wald

Der Naturpark Augsburg Westliche Wälder veranstaltet eine Entdeckungstour durch die heimischen Wälder
    • |
    • |
    • |

    Eine nächtliche Entdeckungstour mit ungefähr einem Kilometer Länge durch den heimischen Wald veranstaltet der Naturpark Augsburg Westliche Wälder im Rahmen des BayernTourNatur-Programms am Freitag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr. Die Tour ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Die Kosten pro Familie belaufen sich auf 15 Euro. Der Startpunkt ist am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Gessertshausen, Oberschönenfeld 4. Die Anmeldung ist bis Mittwoch, 15. Oktober, unter Telefon 08238/300133 oder E-Mail anmeldung@naturpark-augsburg.de möglich.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden