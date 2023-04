Gemeinde hat die Trinkwasserversorgung nun wieder selbst in der Hand

Plus Nach acht Jahren wird die Gemeinde Gessertshausen ihre Trinkwasserversorgung wieder selbst in die Hand nehmen. Der Vertrag mit den Stadtwerken endet im November.

Die Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung bei den Stadtwerken Augsburg (swa) hatte sich über das letzte Dreivierteljahr hingezogen, berichtet Bürgermeister Jürgen Mögele nach der Gemeinderatssitzung in Gessertshausen. Immer wieder hätte der Gemeinderat das Für und Wider abgewogen. „Wasser ist ein sensibles Thema“, betont Mögele. Er selbst sei 2015 im Gemeinderat dabei gewesen, als die Entscheidung unter Führung seiner Amtsvorgängerin Claudia Schuster fiel, die Betriebsführung für die Wasserversorgung an die swa abzugeben. „Das war auch gut so“, meint Mögele im Rückblick, denn die Anforderungen seien stark gestiegen und von der Gemeinde damals nicht leistbar gewesen. In den letzten zwei Jahren habe er jedoch in der Gemeinde ein Team aufbauen können, das stark genug sei, die Betriebsführung wieder zu übernehmen. Das Team bestehe aus Andrea Wörle, Diplom-Ingenieurin (FH) im technischen Bauamt, dem ehemaligen Wasserwart Andreas Schenzinger, der sich auf eigenen Wunsch zum Wassermeister hatte ausbilden lassen, und dem neuen Wasserwart Robert Hofbaur. Damit sei auch die nötige personelle Vertretbarkeit hergestellt, um die Betriebsführung selbst zu gewährleisten.

Da sich die Kosten für die swa in einer ähnlichen Höhe bewegt hätten, habe man sich nach der Ausbildung von Schenzinger für die Einrichtung der Arbeitsstelle eines Wassermeisters entschieden und damit die Grundlage geschaffen, als Gemeinde die Betriebsführung wieder aufzunehmen, erklärt Mögele. Für den Wasserleitungsbau würden wie bisher auch zukünftig separate Verträge geschlossen – nicht nur mit speziellen Ingenieurbüros, sondern punktuell auch immer wieder mit den Stadtwerken. Diese Vertragspartner wären dann für den Bau, die Planung und Überwachung der Baumaßnahmen verantwortlich.

Rohre werden instandgesetzt

Als große Bauprojekte in diesem Jahr nennt Mögele Erneuerungen und Instandsetzungen am Rohrnetz an mehreren Stellen im Gemeindegebiet. 2023 fertig werden sollen die Arbeiten in Döpshofen, wo die alten Asbestzement-Leitungen durch moderne PE-HD-Leitungen ersetzt werden, was eine Million Euro kosten soll. In diesem Gemeindeteil war es, wie berichtet, 2019/20 zu mehrfachen und jeweils mehrstündigen Wasserausfällen aufgrund von Rohrbrüchen gekommen; sie waren durch Druckschwankungen im Leitungsnetz entstanden. Außerdem in diesem Jahr fertiggestellt werden soll die Aufbereitungsanlage in Deubach; sie werde zwei Millionen Euro statt der ursprünglich veranschlagten 1,7 Millionen Euro kosten. Und auch einige Hausanschlüsse müssen laut Mögele erneuert werden.

Lesen Sie dazu auch