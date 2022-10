Geparkter Mercedes rollt in Gessertshausen plötzlich los

Ein 65-Jähriger parkt seinen Mercedes in der Bahnhofstraße in Gessertshausen und steigt aus. Plötzlich setzt sich der Wagen in Bewegung.

Eine kleine Nachlässigkeit kommt einem 65-jährigen Mercedes-Fahrer jetzt teuer zu stehen. Der Mann wollte am Dienstag um 14.15 Uhr seine E-Klasse an der Bahnhofstraße in Gessertshausen parken.

Offensichtlich sicherte er laut Polizei beim Aussteigen den Mercedes nicht gegen ein Wegrollen. Auf der leicht abschüssigen Straße machte sich der Wagen dann plötzlich selbstständig und rollte in die Unterführung am Bahnhof. Der linke Randstein in der Rechtskurve stoppte schließlich das herrenlose Auto. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (thia)