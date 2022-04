Gespann in Gessertshausen bringt zu viel Gewicht auf die Waage

Ein 36-Jähriger ist in Gessertshausen mit einem Pickup samt Anhänger unterwegs. Das zulässige Gesamtgewicht ist jedoch deutlich überschritten.

Schwerer als die Polizei erlaubt ist ein Autofahrer am Donnerstag mit seinem Gespann unterwegs gewesen. Der 36-Jährige wurde gegen 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Gessertshausen kontrolliert.

Kontrolle in Gessertshausen: Gespann zu schwer

Unterwegs war der Mann mit einem Pickup und einem großen Anhänger. Grundsätzlich darf das Gesamtgewicht beim Besitz eines Führerscheins der Klasse "B" maximal 3500 Kilogramm betragen. Die Polizei stellte jedoch fest, dass der Fahrer mit dem Gespann fast das doppelte Gewicht auf die Waage brachte. Dafür wäre mindestens laut Polizei ein Führerschein der Klasse "BE" nötig gewesen. Der Fahrer und auch der Fahrzeughalter, dem das Gespann gehört, werden nun angezeigt. (thia)