Gessertshausen soll eine Nahwärmeversorgung bekommen

Bei den Haushaltsverhandlungen verweist Bürgermeister Jürgen Mögele auf den Bedarf in den meisten Ortsteilen. Ansonsten lautet die Devise: Sparen.

Wie viele Kommunen hat auch die Gemeinde Gessertshausen in diesem Jahr wenig finanziellen Spielraum. Die laufenden Kosten und Investitionen fressen die Rücklagen weiter auf. Mit einem Rückgriff auf Angespartes konnte die Gemeinde eine Neuverschuldung verhindern. Und auch eine Erhöhung der Steuern und Gebühren soll bis 2024 nicht erfolgen. Dennoch, die angespannte Haushaltslage konnte nicht alle im Gemeinderat zufriedenstellen, auch wenn die Zustimmung am Ende fast geschlossen ausfiel.

Der Gesamthaushalt von Gessertshausen liegt wie im vergangenen Jahr bei über 17 Millionen Euro. Im Verwaltungshaushalt schlagen die inflationär und tariflich bedingt höheren Betriebs- und Personalkosten zu Buche. Dazu kommen hohe Investitionskosten für die Infrastruktur und den Ausbau der Trink- und Abwasserversorgung (insgesamt mehr als zwei Millionen Euro), für den Katastrophenschutz (200.000 Euro) und die Ausstattung des Bauhofs (knapp 320.000 Euro). Zu den größten Vorhaben zählen die Ausstattung der Grundschule und Kita mit dezentralen Lüftungsanlagen, Glasfaser und Möbeln sowie der Neubau der Trinkwasseraufbereitungsanlage Deubach.

Die Alte Schule in Deubach soll zum Vereinszentrum werden

Kämmerin Marina Fischer nannte in der jüngsten Gemeinderatssitzung zudem die Sanierung der „Alten Schule“ in Deubach als eine der Kernaufgaben. Nach dem Verkauf der Zechstuben soll die Alte Schule für die ortsansässigen Vereine fit gemacht werden. Auch das Thema Nahwärme gehört zu den großen Aufgaben. „Unser Augenmerk fällt dabei zunächst auf den Hauptort Gessertshausen“, sagte Bürgermeister Jürgen Mögele (CSU) nach der Sitzung, „bedingt auch dadurch, dass wir an unserem Schul- und Kitacampus schon aus Eigeninteresse eine neue Heizzentrale benötigen. Wir haben dort dringenden Sanierungsbedarf.“ Und auch die anderen Ortsteile würden im Zuge der kommunalen Wärmeplanung nicht aus den Augen verloren. Nur Deubach sei schon mit dem privaten Nahwärmenetz von Martin Dörle versorgt, wie mehrfach berichtet.

Die Abschmelzung der Rücklage 2023 wird wegen der hohen Investitionen voraussichtlich bei rund 3,5 Millionen Euro liegen und damit auf unter zwei Millionen Euro sinken, erklärte Kämmerin Fischer und forderte die Gemeinderäte zu umsichtigem Handeln auf. „Die Gemeinde muss sich auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren“, betonte sie und schloss nicht aus, dass eine Erhöhung der Steuern und Gebühren nötig werde. Besonders hoch sind die Defizite im Bestattungswesen (rund 80.000 Euro) und bei der Abwasserentsorgung (225.000 Euro) trotz Anhebung der Gebührensätze in den vergangenen Jahren. Für eine Erhöhung der Gewerbesteuer plädierte Michael Breunig (Freie Wähler, FW) und mahnte: „Ich vermisse das Engagement, der exorbitanten Entnahme aus dem Vermögenshaushalt entgegenzuwirken.“

Grundstücke sind in Gessertshausen schwer zu bekommen

Bürgermeister Mögele verwies auf die schwierige Situation, mehr Geld mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zu erwirtschaften. „In Gessertshausen sind die Grundstücke in der Hand weniger Leute“, erklärte er, und diese seien oft noch nicht bereit, ihre Flächen zu verkaufen. Deshalb wäre es gut, sagte er, „wenn sich jemand um Wirtschaftsförderung kümmern könnte.“ Allerdings wäre die jährliche Ausweisung eines neuen Baugebiets für die Gemeinde auch ein Problem, weil man dann mit der Schaffung neuer Infrastruktur nicht mehr hinterherkäme. 2023 liege der Fokus auf dem Ausbau des Baugebiets „Südlich Schlossstraße“ in Deubach, wo der Kita-Neubau entstehe, erklärte Mögele auf Nachfrage.

Die Alte Schule in Deubach ist zuletzt 2007 saniert worden. Ob das noch mal mit gutem Ergebnis klappen könnte, ist unklar. Foto: Monika Hupka-Böttcher

Hoffnung auf eine Entspannung machte Thomas Mayr (FW), indem er auf das positive Rechnungsergebnis im Jahr 2022 zurückblickte. Im Gegensatz zu den Annahmen hätte am Ende des letzten Jahres doch ein Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Das sei der Tatsache geschuldet, erklärte Geschäftsleiter Alexander Bastian, dass die Gemeinde ihre Haushalte immer konservativ rechnen würde. Mit nur einer Gegenstimme wurde der Haushalt 2023 verabschiedet.

In Deubach wird jetzt das Raumkonzept für Vereine geprüft

Beim Thema „Alte Schule“ scheint noch nicht das letzte Wort gesprochen. Momentan wird ein Gutachten zum Brandschutz und zur Statik des Gebäudes erstellt. Vertreter der Deubacher Vereine überreichten in der Sitzung einen Brief. Vorausgegangen war ein Tagesseminar in Thierhaupten, wo Raumkonzepte erörtert wurden. In ihrem Brief plädieren die Vereine für den zweiten anvisierten Standort nahe der Feuerwehr Deubach, also für einen Neubau, statt das Bestandsgebäude zu sanieren und mit einem Anbau zu erweitern. Der Gemeinderat werde sich zum Vorschlag der Vereine beraten, entschied das Gremium, und in einer der nächsten Sitzungen das Thema auf die Tagesordnung setzen.