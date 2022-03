Glasfaser für Gessertshausen: Der Tiefbau beginnt

Auf dem Weg zum schnellen Internet geht es in der Staudengemeinde jetzt voran. Was die nächsten Schritte sind.

Die Vorbereitungen für den Glasfaserausbau in Gessertshausen durch die Telekommunikationsanbieter Deutsche Glasfaser und M-net sind abgeschlossen. In dieser Woche beginnen nach Unternehmensangaben die Tiefbauarbeiten. Bereits seit Anfang März finden Hausbegehungen statt, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. Nachzügler haben nach Angaben der Unternehmen nur noch kurze Zeit die Gelegenheit, sich einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss zu sichern.

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten, wird in einer Pressemitteilung versichert.

Anbieter informieren über Glasfaserausbau

Das Team von Deutsche Glasfaser und M-net möchte über die nächsten Schritte informieren und lädt daher zu einem Online-Bauinformationsabend am 28. April um 19 Uhr ein. Auf der Veranstaltung geht es um den Glasfaserausbau, den Hausanschluss und die Installation der Endgeräte. Zudem gibt es eine Informationsstelle in der Hauptstraße 21 in Gessertshausen. Der Servicepunkt hat donnerstags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)

