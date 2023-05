Gessertshausen

Hund beißt 79-jährige Spaziergängerin in Gessertshausen

Eine 79-jährige Frau ist am Dienstag in Gessertshausen von einem größeren Mischlingshund gebissen worden.

Eine 79-jährige Frau ist am Dienstag in Gessertshausen von einem größeren Mischlingshund gebissen worden. Die Seniorin lief gegen 13.50 Uhr an einer Parkbank beim Sportplatz vorbei, auf der der 21-jährige Halter mit seinem angeleinten Vierbeiner saß. Als die 79-Jährige auf Höhe des Hundes war, sprang dieser laut Polizei unvermittelt auf und verbiss sich in den rechten Unterarm der Frau. Sie erlitt dadurch eine stark blutende und etwa zehn Zentimeter lange Fleischwunde. Nach der Erstversorgung wurde die Seniorin mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik eingeliefert. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Warum der Hund so reagiert hatte, ist nicht bekannt. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten zeigte er sich nicht aggressiv. (thia)

