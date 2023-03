Im Erdbeertunnel Gessertshausen sind die Hummeln los

Plus Auf den Feldern des Obstbauern Kraus in Gessertshausen herrscht reges Treiben. Seine kleinsten Mitarbeiter sind angerückt, um die Erdbeerpflanzen zu bestäuben.

Ob im Eis, im Gebäck oder frisch vom Feld - Erdbeeren sind heiß begehrt in Deutschland. Nach Äpfeln und Bananen sind sie sogar die beliebtesten Früchte hierzulande. Jede und jeder Deutsche isst durchschnittlich 3,7 Kilo im Jahr, das entspricht etwa sieben 500g-Schalen. Um diese Mengen auch produzieren zu können, braucht es jede Menge helfender Hände - und einige Flügel. Obstbauer Josef Kraus bekommt dieser Tage Unterstützung von sehr kleinen, aber dafür umso fleißigeren Mitarbeitern: Hummeln.

Fertig zum Abflug: In dieser Behausung werden die Hummeln zur Bestäubung in die Gewächstunnel gestellt. Foto: Marcus Merk

Auf dem Familienbetrieb Kraus bereitet man sich schon auf die kommende Saison vor. "Aktuell setzen wir die neuen Pflanzen", erzählt Obstbauer Kraus. Die Erdbeeren, die dieses Jahr an den Erdbeerhäusern zu kaufen sind, kommen von Pflanzen, die im letzten oder im vorletzten Jahr gepflanzt worden sind. "Wir haben immer ein Pflanzjahr und dann zwei Erntejahre", führt Anna-Lena Kraus aus. Sie ist die Tochter von Josef Kraus und wird einmal den Familienbetrieb übernehmen. Die wenigen Blüten, die im ersten Jahr schon gebildet werden, zupfen sie mit der Hand ab. "Der Ertrag wäre nicht groß", erklärt Josef Kraus. Zupft man die Blüten im ersten Jahr ab, bekomme man zwar keine Früchte, aber kräftigere Pflanzen.

Mit unterschiedlichen Anbaumodellen zu einer langen Saison

Die Familie arbeitet mit mehreren Anbaumodellen. "Dadurch haben wir eine möglichst lange Saison", sagt Kraus. Einige Erdbeeren ziehen sie in Folientunneln oder "Sonnentunnel", wie der Obstbauer sie nennt. "Die Erdbeerpflanzen blühen dort aktuell schon", erzählt er. Sie werden die ersten Erdbeeren sein, die an den Verkaufshäusern zu kaufen sind. Folientunneln schützen die Erdbeeren vor Frost und Witterung. "Wir müssen immer ein Auge auf Temperatur, Luft- und Bodenfeuchtigkeit haben. Bei diesem Wetter öffnen wir die Tunnel stundenweise, damit es nicht zu warm wird", sagt er. Auch bewässern müssten sie, denn in den Tunneln kann der Regen die Pflanzen nicht erreichen. Familie Kraus greift dabei auf eine besonders wassersparende Methode zurück, die sogenannte Tröpfchen-Bewässerung. "Damit brauchen wir nur etwa ein Drittel des Wassers", schätzt der Obstbauer.

Ohne Hummeln keine leckeren Erdbeeren: Die Insekten bestäuben die Pflanzen. (Archivbild) Foto: Marcus Merk

Auch von natürlichen Bestäubern wie Insekten oder dem Wind sind die Pflanzen im Tunnel abgeschnitten. "Deswegen stellen wir eigene Hummelvölker in die Tunnel", erklärt Anna-Lena Kraus. Die Hummeln werden in Kartons geliefert, die gleichzeitig als Stock dienen. Pro Tunnel werden zwei Völker, mit je etwa 200 Hummeln, eingesetzt. "Dann schwirrt und summt es bei unseren Erdbeeren ganz schön", schildert Josef Kraus schmunzelnd. Erst jetzt können die kleinen, schwarz-gelben Mitarbeiter in ihr neues Zuhause einziehen. "Wir können die Hummeln erst dann holen, wenn die Erdbeerpflanzen blühen. Vorher hätten sie keine Nahrung", erklärt Anna-Lena Kraus. Sobald die roten Fürchte reif sind, suchen sich die Hummeln ein neues Zuhause, irgendwo in der Natur. Aktuell aber arbeiten die über 2000 Hummeln daran, etwa neun Hektar Erdbeerfelder zu bestäuben.

Im Folientunnel von Familie Kraus in Gessertshausen blühen schon die ersten Erdbeerpflanzen. Damit es nicht zu warm wird, werden die Tunnel stundenweise durchgelüftet. Foto: Marcus Merk

Neben den Folientunneln hat die erdbeerbegeisterte Familie auch noch den Freilandanbau. Diese Erdbeeren werden jedoch erst deutlich später reifen, denn sie bekommen weniger Wärmestunden als die im Tunnel. Das stört die Familie aber nicht, im Gegenteil: Sie decken sogar einen gewissen Teil der Pflanzen mit Stroh ab, um die Erntezeit nach hinten zu verschieben. "Durch das Stroh kommt weniger Licht und Wärme an die Pflanzen", erklärt die junge Obstbäuerin. Das habe den Vorteil, dass sie die Erdbeersaison über drei Monate strecken und bis Ende Juli, teils sogar Anfang August Erdbeeren aus regionalem Anbau verkaufen können. "Aktuell müssen wir die Erdbeerpflanzen noch mal abdecken, weil es sehr windig war in letzter Zeit", erzählt Anna-Lena Kraus.

Erdbeeren sind keine Beeren

Erdbeere ist außerdem noch nicht gleich Erdbeere. Die Familie Kraus baut unterschiedliche Sorten an. Das hat auch den Vorteil, dass manche Sorten früher reifen als andere. In ihren Tunneln wächst hauptsächlich Clery, dagegen im Freiland Verdi und Sonsation und als spät reifende Sorte Malvina. "Wir achten darauf, Sorten anzubauen die besonders gut schmecken", sagt Josef Kraus. Diese Sorten haben den Nachteil, dass sie meist weich sind und lange Transportwege deswegen nicht aushalten. Für den regionalen Verkauf eignen sich die empfindlichen Fürchte dagegen sehr gut. Obstbauer Josef Kraus rechnet ab Mitte April mit den ersten roten Früchten, die in den Erdbeerhäusern verkauft werden können.

In Gessertshausen werden verschiedene Erdbeersorten angepflanzt. Foto: Marcus Merk

Nur der Vollständigkeit halber, ist an dieser Stelle anzufügen: botanisch gesehen sind Erdbeeren gar keine Beeren und auch kein Obst. Sie zählen zu den Nüssen, genauer gesagt zur Sammelnussfrucht. Somit ist die Erdbeere nur eine Scheinfrucht. Die eigentlichen Früchte sind die kleinen Körnchen an der Erdbeere. Aber egal welche Botanik dahintersteckt, beliebt ist sie unter den Deutschen so oder so. Und auch Familie Kraus freut sich auf die roten Sammelnussfrüchte. „Wenn jeder so viele Erdbeeren essen würde wie ich, bräuchte ich die zehnfache Fläche an Feldern“, verrät Josef Kraus. Seine Tochter stimmt ihm zu und auch sie liebt Erdbeeren. Regelmäßige Qualitätskontrollen finden beide unerlässlich.