Gessertshausen

vor 51 Min.

In diesem Geschäft in Gessertshausen dreht sich alles um Räder und Rasenmäher

1996 übernahm Brigitte Pelz das Zweiradgeschäft Griesberger in Gessertshausen von ihren Eltern.

Plus Der Ansturm auf Fahrräder ist so groß wie noch nie. Das erleben auch die Inhaber von Zweirad Griesberger. Bei Kinderrädern müssen sie zurzeit passen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Radsaison ist eröffnet. Die Zahl der Fahrräder ist seit Beginn der Corona-Pandemie so hoch wie nie, die hohen Benzinpreise verstärken diesen Trend. Mit Frühlingsbeginn beginnt beim Fachgeschäft für Zweiräder Griesberger in Gessertshausen die Hochsaison, sei es beim Verkauf von Fahrrädern oder in der Werkstatt, um Räder für die kommende Saison wieder fit zu machen. Nur noch selten wollen Kundinnen und Kunden ein Rad ohne Motor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen