Gessertshausen

vor 17 Min.

In der Metzgerei Dichtl sind Staudenwurz und Parmasinos sehr gefragt

Die Metzgerei Dichtl wird in Gessertshausen inzwischen in dritter Generation geführt. Das Bild zeigt Metzgermeisterin Petra Dichtl (links), die noch tatkräftig von ihrer Mutter Erika im Geschäft unterstützt wird.

Plus In der Metzgerei Dichtl in Gessertshausen hat mit Petra Dichtl und ihrem Mann bereits die dritte Generation einer Familie das Sagen. Die Kunden haben ihre Lieblingsprodukte.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Bereits seit 1933 befindet sich die Landmetzgerei Dichtl in Gessertshausen in Familienbesitz. Ihr Großvater Anton Dichtl hat die Metzgerei mit Viehhandel damals gekauft und ganz klein angefangen, erzählt die heutige Chefin Petra Dichtl stolz, die das Geschäft damit in dritter Generation führt. Und so steht die Landmetzgerei Dichtl bereits seit 89 Jahren für feine Wurst- und Fleischwaren aus eigener Produktion.

