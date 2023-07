In Gessertshausen sind private Brunnen bald wieder erlaubt

Gessertshausen kommt einer Bitte aus dem Landratsamt nach. Denn nach einem Verbot der Brunnen war der Trinkwasserverbrauch signifikant gestiegen.

Zuletzt war die Nutzung privaten Brunnenwassers im Gemeindegebiet Gessertshausen ausgeschlossen. Eine Verkeimung hatte vor Jahren ein Verbot ausgelöst. Jetzt, in seiner jüngsten Sitzung, hat der Gemeinderat der Bitte des Landratsamts entsprochen, die Trinkwasser-Entnahme im Gartenbereich zu reduzieren, und das Verbot aufgehoben. Ab August können private Brunnen zur Gartenbewässerung wieder betrieben werden.

Der Gemeinderat hat die Entnahme von Oberflächen-nahem Grundwasser knapp, mit acht Für- und sieben Gegenstimmen, beschlossen. Vorausgegangen war eine rege Diskussion. „Wir öffnen die Hintertür“, fürchtet Thomas Mayr von den Freien Wählern und meint, dass das sogenannte schwebende Grundwasser auch gewerblich genutzt werden könnte. Die Grünen-Fraktion sieht die Entscheidung als falsches Signal und stimmte geschlossen dagegen. Dieses Wasser sollte nicht zum Rasensprengen verwendet werden, betonte Grünen-Gemeinderat Theodor Saßen vor der Abstimmung. Eine Kontrolle, ob das Wasser nur zum Gießen genutzt wird, gab seine Kollegin Brigitte Seemüller zu bedenken, sei schwierig.

Neue Regelungen für Brunnen in Gessertshausen

Auch deshalb würden andere Kommunen wie Dillingen für die Entnahme dieser Art von Grundwasser bereits über eine Gebührenabgabe nachdenken. „Um die Abwasserrohre zu entlasten, wäre ein Sammeln von Oberflächenwasser in Regentonnen ein zusätzlicher Vorteil“, meint Saßen und denkt dabei an Starkregenereignisse, die klimabedingt immer häufiger werden.

Dass sie bei jeder Brunnen-Anfrage auch in Zukunft zuerst auf andere Möglichkeiten der Wassernutzung im Garten hinweisen würde, bestätigte Andrea Wörle vom Bauamt nach der Sitzung. Oft sei es auch günstiger, Oberflächenwasser in Regentonnen oder über den Winter hinweg in Zisternen zu sammeln, erklärte sie auf Nachfrage. „Mit diesen Vorräten kommt man im privaten Garten gut über die Runden“, meint Wörle, die im Rathaus Gessertshausen für den Bereich Trinkwasser zuständig ist.

Für Pools sei das Brunnenwasser ohnehin nicht geeignet, nicht nur wegen der großen Menge, die benötigt würde, sondern auch wegen der Verschmutzung. Denn das Poolwasser müsse am Ende über die Abwasserleitungen entsorgt werden. Hintergrund: Abwasser wird gereinigt; dafür wird eine Gebühr erhoben, die momentan nur über die Trinkwassermenge errechnet werden kann.

Wer sich für einen Brunnen entscheidet, muss eine Teilbefreiung vom Benutzungszwang für Trinkwasser einholen. Die Befreiung stellt der zuständige Wasserbetreiber aus, in Gessertshausen das Rathaus. Danach muss die Entnahme über den Brunnen vom Landratsamt genehmigt werden. Ab Anfang August sei das nun auch in Gessertshausen wieder möglich, so Wörle.