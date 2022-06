In Gessertshausen soll es auch bei Sturzfluten trocken bleiben

Plus Die Gemeinde Gessertshausen arbeitet an einem Konzept, um Überflutungen bei Starkregen zu vermeiden. Mit wenig Aufwand soll möglichst viel erreicht werden.

Die Flut im Ahrtal war für viele ein Weckruf. Auch die Gemeinde Gessertshausen arbeitet seither an einem Sturzflutenschutzkonzept. Jetzt wurde eine hydraulische Untersuchung in Auftrag gegeben.