Jürgen Mögele bleibt Bürgermeister in Gessertshausen

Plus Der CSU-Mann setzt sich mit knapp 60 Prozent gegen seinen Herausforderer durch. Der ist ein politischer Neuling in der Gemeinde und erreicht gut 40 Prozent.

Dieses Ergebnis spricht für die persönliche Stärke des alten und neuen Bürgermeisters in Gessertshausen: Mit 59,8 Prozent haben die Gessertshauserinnen und Gessertshauser Jürgen Mögele (CSU) im Amt bestätigt. Sein Herausforderer Michael Weh, der von SPD, Grünen, FW und ÖDP nominiert worden war, erreichte aus dem Stand heraus 40,2 Prozent. Erleichtert und auch überwältigt zeigte sich der Wahlsieger am Sonntagabend im Rathaus, wo schon kurz nach 18.30 Uhr das Wahlergebnis feststand. Ob er in den vergangenen Wochen an seinem Erfolg gezweifelt hatte, ließ er offen. Teilweise sei ihm ein Ergebnis von nur 35 Prozent prognostiziert worden. Aber: "Ich habe mich nie aus der Ruhe bringen lassen", so Jürgen Mögele.

