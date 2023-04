Jugendliche beschädigen Vorraum der Sparkasse in Gessertshausen

Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen Jugendliche, die eine Ablage in der Gessertshauser Sparkasse beschädigen. Nun ermittelt die Polizei.

Eine Ablage in der Sparkasse in Gessertshausen ist beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Sie will auch wissen, wer dafür verantwortlich ist. Denn Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich zwei Jugendliche am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr im Vorraum der Bank aufhalten. Als einer der beiden sich auf die Ablage sitzt, bricht sie, berichtet die Polizei. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 250 Euro. Bislang sind die Jugendlichen offenbar noch nicht ermittelt. (kinp)