Klage gegen die Tierklinik-Erweiterung in Gessertshausen: Das sind die Änderungen

Seit vielen Jahren will die Tierklinik Gessertshausen expandieren. Der Platz in der ehemaligen Arztpraxis ist trotz Erweiterungsbauten für Tier und Mensch zu eng geworden. 2021 musste die Intensivstation für Kleintiere bereits in Containern untergebracht werden. Daran hat sich zum Leidwesen der Klinikbetreiber bis heute nichts geändert. Grund dafür sind Gerichtsverfahren, welche die Erweiterungspläne immer wieder in die Länge gezogen haben. Zuletzt hat eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs den von der Gemeinde erstellten Bebauungsplan gestoppt.

Ruth Seyboth-Kurth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tierklinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis