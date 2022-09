Kleintransporter rammt bei Gessertshausen Traktor

Bei dem Zusammenstoß zwischen Deubach und Gessertshausen entstand ein hoher Sachschaden.

Abgeschleppt werden musste ein Kleintransporter nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor am Samstagnachmittag. Der Traktor mit Anhänger fuhr nach Angaben der Polizei aus Deubach kommend in Richtung Gessertshausen und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Er blinkte auch. Der Fahrer im hinter ihm fahrenden Kleintransporter erkannte dies wohl nicht und überholte den Traktor, als dieser abbog. Beim Zusammenstoß entstand am Kleintransporter laut Polizei ein hoher Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. (AZ)