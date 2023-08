Gessertshausen/Kutzenhausen

06:00 Uhr

In Gessertshausen wird das Mittagessen für Schulkinder teurer

Plus Die gestiegenen Lebensmittelpreise wirken sich auf die Kosten für das Essen in Kitas und Schulen aus. Nun gibt es in Gessertshausen und Kutzenhausen wieder eine Neuerung.

Die Kosten für das Mittagessen in Gessertshausen waren bereits im vergangenen Januar gestiegen. Nach weniger als einem Jahr gibt die Gemeinde eine weitere Preissteigerung des Lieferanten an die Eltern weiter. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. In Kutzenhausen ändert sich für die Eltern von Krippen- und Kindergarten-Kinder nichts. Für die Schulkinder gibt es eine Umstellung im Abrechnungssystem, die den Beitrag geringfügig erhöhen wird.

Der Lieferant für das Gessertshauser Mittagessen begründet die Preiserhöhung mit höheren Erzeugerpreisen für Energie, Fleisch und Kartoffelprodukte; sie würden „entgegen den Informationen von sinkenden Preisen in den Medien“ immer weiter ansteigen. Diese gestiegenen Kosten würden sich in Fahrzeugrechnungen, bei Reparaturen, Lieferkosten, Rohmaterialkosten und auch bei den Produktionskosten niederschlagen – das wirke sich auf die Gesamtkosten aus. Man sei gezwungen, diese gestiegenen Kosten zum 1. November weiterzugeben. Der Preis für die Einzelmahlzeit erhöht sich um 25 Cent und steigt damit für ein Krippenkind von bisher 3,35 auf 3,60 Euro und für ein Kindergarten- oder Hortkind von 3,90 auf 4,15 Euro.

