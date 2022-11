Lastwagen streift Postauto in Gessertshausen

Eine Straße in Gessertshausen ist offenbar zu eng für einen Laster und ein Postauto. Deshalb kommt es dort zu einem Unfall.

Zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Postauto ist es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Straße Mitterfeld in Gessertshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 52-jährige Fahrer eines Lastwagens mit Hänger an einem sogenannten Streetscooter der Post vorbeifahren. Dabei handelt es sich um ein kleineres Elektrofahrzeug. Weil die Straße offenbar zu klein für beide Fahrzeuge war, kam es zum Unfall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (kinp)