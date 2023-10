Gessertshausen

Lebhafte Debatte in Gessertshausen über Flächen für Windräder

Plus In Gessertshausen hat ein Windenergiebetreiber angeklopft. Trotzdem stellt die Gemeinde kein eigenes Energiekonzept auf und schließt ein Gebiet für Windräder aus.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Für das Gemeindegebiet Gessertshausen wird es kein eigenes Windenergiekonzept geben. Das haben die Gemeinderäte mit einer Gegenstimme entschieden. Dass im Bereich südlich der Schmutter allerdings kein Windrad stehen soll, darüber waren sich alle einig. Die Gemeinde wird diesen Beschluss an den Regionalen Planungsverband weitergeben.

Bauamtsleiter: Planung einer Windkraftanlage dauert lange

Beim Thema Windkraft gab es auf der Gemeinderatssitzung in Gessertshausen rege Diskussionen, wie auch in anderen Orten des Landkreises. Warum die Gemeinde nicht proaktiv mit diesem Thema umgehen wolle, konnte Gemeinderätin Minza Tapkan nicht verstehen. „Wir müssten es als Gemeinde lenken, damit 1,8 Prozent erreicht werden können. Es wäre traurig, wenn man erst 2030 damit anfängt“, kommentierte die Grünen-Politikerin die Empfehlung des Bauamts, kein eigenes Windenergiekonzept aufzustellen. So ein Konzept sei fehlinvestiertes Geld, sagte Bauamtsleiter Andreas Sauer, der vor einigen Monaten die Gemeinde Ustersbach ebenso beraten hatte und für einen anderen Weg warb. Die Planung einer Windkraftanlage benötige mindestens sieben Jahre Zeit. 2027 würden alle Nutzungspläne aufgehoben und durch den neuen Regionalplan ersetzt, der dann in Kraft trete. Bis dahin könnte kein Windrad mehr aufgestellt werden. Auch sei es für die Gemeinde nicht zu schaffen, ein Planungsbüro zu finden, das bis 1. Februar 2024 ein eigenes Windenergiekonzept erstellen könne, erklärte Sauer, was zeitlich gefordert sei. Das Büro Opla beispielsweise, das Kutzenhausen momentan dabei berate, sei inzwischen wie alle anderen auch ausgebucht.

