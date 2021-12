Lüftungsanlagen für Schule und Kita in Gessertshausen kommen schon bald

Plus Gessertshausen wählt ein Modell mit 80 Prozent Förderung. Und: Uneinigkeit im Gemeinderat wegen des Inhalts eines Vertrags rund um Nahwärme in Deubach.

Die Grundschule in Gessertshausen sowie die Kindertageseinrichtung erhalten dezentrale Lüftungsanlagen. Dafür hat sich jetzt der Gemeinderat mit großer Mehrheit entschieden. Schon auf einer der vorherigen Sitzungen ging die Meinung der Gemeinderätinnen und -räte in die Richtung, sich nicht für mobile Luftreinigungsgeräte zu entscheiden, sondern für eine fest eingebaute Lösung. Allerdings fehlten damals noch die genauen Zahlen. Die konnte Bürgermeister Jürgen Mögele nun liefern - und eine gute Nachricht gleich dazu.