Drei Umsiedlungen scheiterten: Sturer Storch kommt immer wieder zurück

Der Storch beim Nestbau - schon wieder baut er ein Nest an seinem Lieblingsplatz in Margertshausen.

Plus Die Hinterlassenschaften eines Storchenpaars in Margertshausen sorgen für Ärger. Schon drei Mal wurde versucht, die Tiere umzusiedeln. Doch sie kommen immer wieder zurück.

Von Philipp Kinne

Zwangsräumung im Liebesnest - und das schon zum dritten Mal. Ein Storchenpaar in Margertshausen macht einfach nicht, was es soll. Oder besser gesagt: Was der Mensch von ihm will. Denn das Nest der beiden Vögel thront an einer ganz ungünstigen Stelle. Zumindest aus Sicht der Anwohner. Für die beiden Störche scheint es nämlich genau der richtige Fleck zu sein - sie wollen einfach nicht weg.

