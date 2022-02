Gessertshausen-Margertshausen

Umsiedlung: Die Störche in Margertshausen sind gut angekommen

Plus In Margertshausen wird ein Storchennest umgesiedelt. Dafür fährt großes Gerät vor. Nur kurze Zeit später macht ein Anwohner eine besondere Beobachtung.

Von Moritz Maier

Mit zwei großen Hubwagen und kompletter Schutzkleidung rückten die Fachmänner vom Kabelbau am Mittwochvormittag für das Storchennest an. Das sollte weg. Aber nur ein paar Dutzend Meter weiter. Denn die im vergangenen Sommer dort lebenden Störche in Margertshausen, einem Ortsteil von Gessertshausen, störten die Anwohner. Das Nest wurde also umgesiedelt. Schon kurze Zeit darauf regt sich Interesse am neuen Brutplatz.

