Mitfahrer wirft in Gessertshausen eine Glasflasche aus dem fahrenden Auto

Aus einem grauen Golf wird in Gessertshausen eine Glasflasche auf die Straße geworfen. Ein BMW-Fahrer kann gerade noch ausweichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Während der Fahrt hat eine Person aus einem VW Golf eine leere Glasflasche auf die Straße geschmissen. Diese landete unmittelbar vor einem BMW-Fahrer, der gerade noch ausweichen konnte, ohne den Gegenverkehr zu gefährden.

Passiert ist der Vorfall am Samstag gegen 11.40 Uhr auf der Hauptstraße in Gessertshausen in Richtung Diedorf. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen älteren grauen Golf aus dem Baujahr um 2003. Der Flaschenwerfer saß hinten rechts in dem Auto. Die Flasche zerbrach auf dem Asphalt und die Scherben mussten zur Verkehrssicherung entfernt werden. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)