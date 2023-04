Mithu-Kenia-Kids bringen den Orient in die Schwarzachhalle Gessertausen

Das Benefizkonzert des Vereins Mithu-Kenia-Kids beschert dem Publikum in Gessertshausen einen höchst unterhaltsamen Abend.

Das jährliche Benefizkonzert ist ein wesentliches Standbein für die Mithu-Kenia-Kids in Gessertshausen. So lud der Verein auch in diesem Frühjahr wieder in die Schwarzachhalle zu Musik, Tanz und bunter Unterhaltung ein. Trotz der bedauerlichen Absagen der Sängerin Eva Nieberle und der Band Petcat wurde es wieder ein höchst unterhaltsamer Abend.

Vor allem die bunten Vorführungen der Bauchtanzgruppen "Sahira" und "Malaika", erfreuten die Gäste. "Orientalischer Tanz ist kraftvoll getanzte Lebensfreude für Groß und Klein", erklärte die Leiterin der Kinder- und Erwachsenengruppe, Rita Hof, die höchst erfolgreich orientalischen Tanz beim Sportverein Wollishausen unterrichtet. Und so begeisterte die Kindergruppe "Sahira" mit einem wunderschönen Isis-Flügeltanz und einem kleinen Trommelsolo, während die Erwachsenengruppe "Malaika" neben einem Schleiertanz auch einen feurigen, arabischen "Gute-Laune-Tanz" bot.

Tänzerinnen sind die Lieblinge des Publikums

Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Eva Yeline führte Rita Hof zur Freude aller einen besonderen "spanisch-arabischen Rocktanz" auf. Mit ihren fünf, bunt-exotischen Auftritten waren die Tänzerinnen eindeutig das Highlight des Konzerts und die Lieblinge des Publikums. Mit afrikanischen Liedern entführten die Mitglieder des Kirchenchors der evangelischen Philippuskirche Westheim zusammen mit der Initiatorin des Mithu-Kenia-Kids-Vereins, Lea Neu, die im bunten Gewand ihrer Heimat begeisterte, in exotische Ferne.

"Musik ist die einzige Sprache der Welt, die alle verstehen", unter diesem Motto luden die Sängerfreunde Rommelsried auf eine Reise durch Europa ein. Mit Improvisationen an Klavier und Saxofon nahmen Tabea und Michael Brüchert gefangen und die Jugendband Trinity der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit aus Kriegshaber, die bereits seit 20 Jahren besteht, demonstrierte ihre große Begeisterung am gemeinsamen Musizieren und Singen. "Die Künstlerinnen und Künstler haben alles gegeben, damit das Konzert gut verläuft", zeigte sich somit auch Lea Neu höchst zufrieden über den Verlauf.

Spenden ermöglichen Schulbesuch

Auch das Buffet und die Getränke, Spenden der Brauerei Stimpfle und des Wagner-Markts Deubach, kamen bei den Gästen gut an und so durfte sich der Verein Mithu-Kenia-Kids, in der Heimat von Lea Neu, Kinder und Jugendliche nicht nur mit Patenschaften erfreuen, sondern auch mit weiteren Geldspenden unterstützen zu können und ihnen den Schulbesuch bis hin zu einem Studium ermöglichen zu können.

