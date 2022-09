Gessertshausen

Mutter und Tochter bieten im Mühlenladen Welzhofer breite Palette an

Den Mühlenladen in Gessertshausen führen Sophie und Karolina Welzhofer gemeinsam.

Plus Begonnen hat alles eher klein, inzwischen ist das Angebot im Mühlenladen Welzhofer in Gessertshausen stark angewachsen. Vom Mehl bis zum Tierfutter ist vieles dabei.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Einkaufen im Hofladen ist im Trend. Das haben Hermann Welzhofer und seine Frau Sophie bereits im Jahr 1992 erkannt. Damals begannen sie, zusätzlich zum Betrieb ihrer inzwischen stillgelegten und abgerissenen Mühle und dem Agrarbetrieb im Ziemetshauser Ortsteil Schönebach, mit dem Verkauf ausgesuchter Waren in dem damaligen Lagerhaus von Johann Kastner in Gessertshausen. Das war der Beginn eines ganz besonderen Mühlenladens, der stetig an Anerkennung und Beliebtheit auch über Gessertshausens Grenzen hinaus gewann.

