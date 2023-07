Nach Unfall läuft Diesel in die Schwarzach in Gessertshausen

Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen läuft literweise Diesel in die Schwarzach in Gessertshausen. Der Sachschaden ist hoch.

Literweise Diesel ist in die Schwarzach in Diesel geflossen. Wie die Polizei berichtet, war das die Folge eines Verkehrsunfalls. Demnach wollte ein 44-Jähriger mit seinem Kia von der Brunnenmühlstraße in die Hauptstraße einbiegen. Ein 52-Jähriger, welcher mit seinem Skoda die Hauptstraße befuhr, deutete dem 44-Jährigen, dass er diesen in die Haupstraße einfahren lassen würde. Dieses freundliche Angebot nahm der 44-Jährige wahr, übersah dabei jedoch einen aus der Gegenrichtung kommenden Lastwagen - und es kam zum Unfall.

Tank eines Lasters bei Unfall in Gessertshausen beschädigt

Durch den Aufprall schleuderte der Kia auch noch gegen den Skoda des 52-Jährigen. Beim Lkw riss durch den Unfall der Tank

auf, sodass Diesel austrat und in die angrenzende Schwarzach floss. Daher wurde auch das Wasserwirtschaftsamt informiert. Die Feuerwehr Gessertshausen übernahm die Absicherung der Unfallstelle und kümmerte sich um den ausgetretenen Diesel. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt. (kinp)