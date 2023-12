Nacht der Lichter für den Weltfrieden: "Nehmt Euch die Zeit"

In der Lichternacht leuchtet die Leonharskapelle Gessertshausen in allen Farben und dazu gibt es noch Musik. Das Lichterspektakel weckt Adventsgefühle. Gedacht wird aber auch der weniger glücklichen Seelen.

Der Pfarrgemeinderat Dietkirch veranstaltet am Sonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr die Nacht der Lichter unter dem Motto "Nehmt euch die Zeit" in der Gessertshauser Leonhardskapelle hinter der Brauerei Schimpfle. Im Mittelpunkt steht das Spiel der Lichter, der Klang der Musik sowie Texte zum Innehalten. Die Leonhardskapelle wird dabei mit speziellen technischen Effekten in ein ganz besonderes Licht getaucht. Bei der Lichternacht wird auch den Opfern von Kriegen, Terror und Gewalt sowie deren Angehörigen gedacht. Die Pfarrei möchte mit dieser Aktion ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und der Solidarität setzen. Zum Abschluss ist eine Menschen-Lichterkette am Leonhardsberg für den Weltfrieden geplant. Der Ausklang erfolgt bei einer Tasse Punsch und Lebkuchen. Archivbild: Armin Hartmuth