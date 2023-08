Gessertshausen

06:00 Uhr

Neuer Online-Shop: Milch aus Deubach kommt bald per Post

Lukas Kramer (links) und Andreas Kraus auf dem Fleckviehhof in Deubach. Von dort aus wird bald Milch per Post verschickt.

Plus Die Produkte des Fleckviehhofs Kraus sind gefragt. Bald soll die besondere Milch aus Deubach auch überregional erhältlich sein. Das steckt hinter dem Projekt.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Beim Fleckviehhof Kraus im Gessertshauser Ortsteil Deubach läuft vieles anders, als bei anderen Milchbauern. Da gibt es zum Beispiel einen Milchautomaten, an dem sich Kunden frische Rohmilch rund um die Uhr abzapfen können. Es gibt Kühe, die selbst entscheiden, wann sie gemolken werden wollen. Und: Laut Milchbauer Andreas Kraus gibt es auch eine ganz besondere Milch, die sogenannte A2 Milch. Die ist mittlerweile nicht nur in der Region bekannt – und so kam er bereits vor einiger Zeit auf eine innovative Idee.

Fleckviehhof Kraus verkauft A2 Milch - die ursprüngliche Milch

Zugegeben, Milchautomaten gibt es mittlerweile an vielen Höfen. Doch auf dem Fleckviehhof können sich die Kühe in ihrem Laufstall mit Außenbereich frei bewegen und dann zudem selbst entscheiden, wann Sie sich melken lassen wollen. Möglich machen das sieben Melkroboter. "Die Melkanlage ist übergroß für unseren Betrieb", berichtet Kraus. Sie sei für ihre Betriebsgröße eigentlich nicht rentabel, dennoch war ihm diese Anschaffung wichtig. "Die Kühe haben dadurch keine Anstehzeit und somit auch weniger Stress", erklärt der Milchbauer die Anschaffung. "Es ist ähnlich wie wenn man auf dem Oktoberfest auf das Klo muss und erst mal eine Stunde anstehen muss", veranschaulicht Kraus die Situation. Die Kühe können einfach zu einem freien Melkroboter laufen und ein Computer registriert sie anhand eines Chips im Halsband. Der Erfolg gibt ihm Recht, 2019 wurde er mit dem CeresAward, der Wahl zum Landwirt des Jahres, als bester Milchviehhalter ausgezeichnet und für seine Arbeit belohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen