Neue Lieblingstasse oder Gartendeko – bunte Auswahl auf dem Töpfermarkt

Der Töpfermarkt in Oberschönenfeld kommt gut an – auch, wenn etwas weniger los war als vor Corona. Denn einige Standbetreiber mussten während der Pandemie aufgeben.

Für Liebhaber von Keramik- und Töpferprodukten verwandelte sich der Museumshof in Oberschönenfeld zwei Tage lang in ein Paradies. Angefangen von leuchtend bunten Keramikblumen, handgefertigten Schalen bis hin zu liebevoll gestalteten Figuren aus Ton ließ das Angebot kaum Wünsche übrig. Die Auswahl war aber weit groß – auch wenn einige Händler während der Coronazeit aufhören mussten.

Schmuck, Seifen, Bürsten - der Töpfermarkt in Oberschönenfeld

Neben Töpferwaren für Haus und Garten gab es Schmuck, Seifen, Bürsten, Stoffe, Körbe, Holzprodukte und auch Biolebensmittel zu kaufen. Groß und Klein schlenderte entlang der Verkaufsstände, genoss das Ambiente des Museumshofs und den Flair des Marktes. Für die jüngsten Besucher gab es einen kleinen Stand, an dem sie selber Hand anlegen und töpfern durften, und viele Familien nutzten den benachbarten Spielplatz.

Nach dem Lockdown ist es der zweite Töpfermarkt, der in Oberschönenfeld wieder stattgefunden hat. Stephan Lobensteiner und Simon Hanf vom Organisationsteam sind zufrieden. „Gleich nachdem der Markt am ersten Tag geöffnet hatte, war das Areal sehr voll. Letztes Jahr waren es nur 30 Aussteller, heuer sind es bereits wieder um die 50 Stände. Auch die Verkehrsregelung an der Zufahrtsstraße durch das Technische Hilfswerk sowie am Parkplatz durch die umliegenden Feuerwehren läuft reibungslos.“ Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: „Wir haben gemerkt, dass die Coronazeit ein deutlicher Einschnitt war. Etliche Verkäufer haben leider aufgehört“, bedauern die beiden.

Die Suche nach einem Steinturm auf dem Töpfermarkt

Davon bemerken die Besucherinnen Heike Baur und Julia Konetzki nichts, die ihr gemeinsamer Mädelsausflug nach Oberschönenfeld geführt hat. Beide waren zum ersten Mal auf dem Markt und waren auf Anhieb begeistert. Besonders gefiel ihnen die Auswahl der Verkaufsstände und das Gastronmieangebot. Mit einem konkreten Ziel ist Günter Schmitz auf den Töpfermarkt gekommen. Er war bereits mehrmals auf dem Töpfermarkt, aber diesmal suchte er etwas ganz Besonderes. Schmitz erklärt, dass er für seinen Teich einen Steinturm errichtet hat und dafür nun als Abschluss eine Dekoration sucht. Seine Begleiterin Judith Purkart unterstützte ihn bei der Suche und schaute sich gleichzeitig auch für sich selber um, ob für sie ebenso etwas Passendes dabei ist.

Töpferwaren für Haus und Garten - auf dem Töpfermarkt gab es eine große Auswahl. Foto: Marcus Merk

Einen weiten Anfahrtsweg hatten die beiden Verkäufer Ralf Büchel und Claudia Uecker. Sie kommen aus der Nähe von Fulda und haben schon mehrmals in Oberschönenfeld ihre Töpferprodukte präsentiert. Da sie den Veranstalter kennen, ihnen der Markt und das Ambiente gut gefällt, kommen sie immer gerne nach Oberschönenfeld.

Deko oder Geschirr? Was kommt bessern an?

Seit gut 15 Jahren hat Carmen Baumgartner ihren Stand auf dem Töpfermarkt: „Besonders gut kommen bei den Besuchern meine bunten „Zaunhocker“ an, die vor dem Klostergarten besonders gut zur Geltung kommen. Die bunten, fröhlichen Figuren sind frostsicher und können daher das ganze Jahre draußen bleiben.“ Sie berichtet, dass sie bereits viele Stammkunden hat, die immer wieder bei ihr vorbei schauen, um zu sehen, was sie neues im Sortiment hat.

Eine neue Lieblingstasse? Artikel wie diese waren auf dem Töpfermarkt beliebt. Foto: Marcus Merk

Die Frage, ob sich Dekoartikel oder Geschirr besser verkaufen lassen, kann die gelernte Töpferin Kerstin Kempter schnell beantworten. „Da gibt es keinen Unterschied, beides kommt gut an. Gerade hat eine Kundin einen Teller gekauft und gesagt, dass sie nächstes Jahr dann wieder kommen will, um erneut einen Teller zu kaufen. Viele Kunden entscheiden sich auch beispielsweise für eine besondere Tasse, die sie dann zu ihrer Lieblingstasse für ihren morgendlichen Kaffee machen.“