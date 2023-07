Unfallflucht beim Töpfermarkt in Oberschönefeld

Auf dem Parkplatz des Klosters Oberschönenfeld kommt es am Wochenende zu einer Fahrerflucht. Die Polizei ermittelt.

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag auf dem Parkplatz des Klosters in Oberschönenfeld. Dort fand am Wochenende der Töpfermarkt statt. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde laut Polizei ein silberner Toyota beschädigt. Vermutlich parkte ein bisher unbekanntes Fahrzeug neben dem Toyota. Der Verursacher des Schadens schlug beim Öffnen seiner Fahrertüre mutmaßlich gegen den Toyota, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. (kinp)