Warum es im Naturpark Westliche Wälder so schön ist

Seit 50 Jahren gibt es den Naturparkverein Augsburg. Der Naturparkverein feiert es mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm und einer Ausstellung.

Immer wenn er die Klostergebäude so harmonisch eingebettet in das Tal der Schwarzach sieht, ist er froh und stolz, in einer solch herrlichen Landschaft zu leben, in der Natur und Kulturgeschichte eine wirkliche Einheit bilden, betonte Landrat Martin Sailer in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung „50 Jahre Naturpark Augsburg – Westliche Wälder". Nicht umsonst sei hier um Oberschönenfeld herum vor mittlerweile einem halben Jahrhundert der einzige Naturpark Mittelschwabens geschaffen worden.

Die Ausstellung zum Jubiläum trägt den Untertitel „Reinlesen und entdecken“. Und genau darum geht es: Die 50-jährige Vereinsgeschichte wird den Besucherinnen und Besuchern in anschaulicher Form in Buchkapiteln vorgestellt – auf Infotafeln, die ein aufgeschlagenes Buch darstellen, dazwischen die Höhepunkte als Lesezeichen eingefügt. Und Höhepunkte gibt es in der langen und auch bewegten Vereinsgeschichte viele.

Erholungsgebiet und Ausflugsziel

Das Gebiet westlich von Augsburg war hinsichtlich seiner ausgedehnten Wälder und wunderschönen Landschaften schon immer von besonderer Bedeutung – als Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzenarten, aber auch als Erholungsgebiet und Ausflugsziel für die Menschen in der Region. Der Naturpark als Erholungsziel war somit auch einer der ersten Schwerpunkte des Naturparkvereins nach seiner Gründung im Mai 1974. Mit den Jahren folgten weitere Aufgabenfelder wie die Umweltbildung. Mit dem Informationszentrum „Naturpark-Haus“ wurde 1992 ein Besuchermagnet, nicht zuletzt für Familien, eröffnet. Seit dem Jahr 2000 bietet der Naturparkverein ein umfangreiches Naturführungsprogramm.

Ein besonderes „Lesezeichen“ der Ausstellung stellt die Errichtung von Deutschlands größtem LandArt-Kunstpfad im Jahr 2014 dar. Auf einem sechs Kilometer langen Rundweg hat Künstler Hama Lohrmann rund um Bonstetten mehrere Kunstwerke geschaffen, die ausschließlich aus Naturmaterialien der näheren Umgebung gefertigt sind. „Natur und Kunst gehen hier eine wirklich sehenswerte Verbindung ein“, betonte Landrat Sailer in seiner Eröffnungsrede und lud damit zu einem besonderen Spaziergang dorthin ein.

Naturschutz und Forschung

In den vergangenen Jahren widmet sich der Naturparkverein verstärkt den Bereichen Naturschutz und Forschung. So beteiligt sich der Naturpark seit 2019 am europaweiten Projekt „Treewatch“, das unter Federführung der Universität Gent erforscht, wie Bäume auf Wetterextreme reagieren. Für dieses Projekt wurden in Oberschönenfeld zwei Waldbäume, eine Fichte und eine Buche mit Mess-Sensoren ausgestattet, um deren Zustand im Jahreslauf zu erfassen und in Verbindung mit Wetterdaten zu analysieren. Durch die Einrichtung von zusätzlichen Gebietsbetreuungs- und Rangerstellen konnte der Naturparkverein auch das Aufgabenfeld Monitoring ausbauen, mit welchem regelmäßig und standardisiert Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume erfasst und ausgewertet werden.

Kinder-Stationen locken zur Entdeckerreise

Doch die Ausstellung weist noch viele weitere interessante Informationen und Überraschungen auf, für die man sich durchaus etwas Zeit nehmen sollte. Für die Kinder ist ein besonderer Basteltisch vorbereitet, an dem sie sich eine eigene „Taschenlampe“ basteln können, um im Anschluss an eigens vorbereiteten Stationen auf Entdeckerreise zu gehen.

Landrat Sailer nutzte die Gelegenheit, den neuen Geschäftsführer des Naturparkvereins, Björn Raddatz, vorzustellen. Raddatz ist Wirtschaftsjurist und hat dank seiner persönlichen Leidenschaft einen großen Erfahrungsschatz und Kenntnisse in den Bereichen Flora und Fauna, Naturvermittlung, Land- und Forstwirtschaft sowie Tourismus. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Naturparkhauses in Oberschönenfeld bis auf Weiteres dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.