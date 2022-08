Obstbauer Kraus und seine Kunden spenden für die Kartei der Not

Eine Spendenaktion an den Erdbeerhäuschen von Obstbauer Kraus für das Leserhilfswerk unserer Zeitung bringt eine stattliche Summe ein. Geldübergabe war nun in Gessertshausen.

An über 80 Erdbeerständen in der Region konnten Kundinnen und Kunden in diesem Sommer mit einer kleinen Spende Gutes tun. Obstbauer Josef Kraus stellte anlässlich des 40. Firmenjubiläums mehr als 200 Spendenboxen an seinen Verkaufsstellen auf. Das gesammelte Geld kommt nun Menschen in Not zugute, da die Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung geht.

Insgesamt sind bei der Aktion 7900 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Der Inhalt der Spendendosen beläuft sich auf 3570 Euro, Obstbauer Kraus steuerte zum Auftakt 2900 Euro bei und rundete die Summe am Ende um weitere 1430 Euro auf.

In der Saison arbeiten rund 450 Menschen für Obstbauer Kraus

Für die Kartei der Not war es eine ungewöhnliche Aktion: "Über so einen langen Zeitraum und verteilt auf eine so große Region haben wir noch keine Sammlung gehabt", sagte der Geschäftsführer der Kartei der Not, Arnd Hansen, der zur Spendenübergabe nach Gessertshausen gekommen war und sich bei dem Landwirt für seinen Einsatz bedankte.

Der Gessertshauser Obstbauer mit seinen bekannte roten Häuschen am Straßenrand ist in der Saison überregional vertreten. So kann man seine Erdbeeren von der Augsburger Region über den Ammersee bis ins Allgäu hin kaufen. Pro Saison arbeiten für den Obstbauer dafür über 450 Menschen. Dazu zählen Erntehelfer, Fahrer und die Verkäufer in den Ständen.