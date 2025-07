Otto Trieb erhält Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Für seinen außergewöhnlichen und langjährigen ehrenamtlichen Einsatz wurde Otto Trieb aus Gessertshausen mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt geehrt. Die Auszeichnung überreichte ihm Landrat Martin Sailer. Trieb widmete sich über drei Jahrzehnte lang mit großem Engagement der Katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Johannes Baptist Dietkirch. Seit 1989 ist er Mitglied der Kirchenverwaltung, seit 2019 zudem als Kirchenpfleger für die Finanzen, das Haushaltswesen sowie sämtliche Bau- und Renovierungsmaßnahmen der kirchlichen Gebäude der Pfarrei Dietkirch verantwortlich. „Sie, Herr Trieb, stehen für ein Ehrenamt im besten Sinne: fachkundig, uneigennützig, zuverlässig und mit einem enormen persönlichen Einsatz“, würdigte Landrat Sailer die Verdienste des Geehrten. „Ihr jahrzehntelanges Wirken, auch unter Zurückstellung Ihrer eigenen Freizeit, verdient höchste Anerkennung.“

Rund 45 Bauprojekte in 25 Jahren

Otto Triebs ehrenamtlicher Einsatz als Mitglied der Kirchenverwaltung umfasste unter anderem auch eine beeindruckende Eigenleistung bei Bauprojekten: So brachte er seit 1989 ehrenamtlich über 1000 Arbeitsstunden in rund 45 größere Baumaßnahmen ein, darunter die Sanierung des Pfarrzentrums „Alte Schule“ mit Archiv und Pfarrbüro, die Sanierung von Empore und Dachstuhl der Kirche St. Peter & Paul in Wollishausen sowie die Kernsanierung des Pfarrhauses.

Seit 2012 Ehrenkreisbrandmeister

Neben seinem kirchlichen Engagement prägte Trieb über Jahrzehnte hinweg zudem das Feuerwehrwesen im Landkreis Augsburg. Von 1967 bis 2012 war er aktiver Feuerwehrmann, Gruppenführer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gessertshausen und schließlich zehn Jahre lang als Kreisbrandmeister des Landkreises Augsburg tätig. In dieser Zeit übernahm er große Verantwortung für die Sicherheit seiner Heimatgemeinde. Für sein Wirken erhielt Otto Trieb bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold, das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Augsburg in Gold sowie 2012 die Ernennung zum Ehrenkreisbrandmeister. „Mit Otto Trieb ehren wir heute einen Mann, der sich mit ganzer Kraft für seine Mitmenschen und seine Gemeinde einsetzt – ohne viel Aufhebens, aber mit umso größerem Engagement. Ihr Wirken ist ein großes Vorbild für gelebtes Ehrenamt“, lobte Landrat Sailer. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!