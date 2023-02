Polizei aus Zusmarshausen rettet hilflose Person in Berlin

Ein 73-Jähriger aus Gessertshausen ruft bei der Polizei in Zusmarshausen an, weil er seit Tagen seinen Bruder in Berlin nicht erreicht. Die Beamtin reagiert sofort.

Wie gut die Zusammenarbeit der Polizeien innerhalb Deutschlands funktioniert, zeigte sich bei einem Einsatz am Dienstagabend. Ein 73-Jähriger Mann aus Gessertshausen hatte gegen 21.20 Uhr bei der Polizei in Zusmarshausen angerufen, da er sich Sorgen um seinen in Berlin lebenden Bruder machte.

Der 75-Jährige hätte sich demnach seit mehreren Tagen nicht wie gewohnt bei ihm gemeldet. Die Beamtin in Zusmarshausen setzte sich daraufhin sofort mit ihren Kollegen in Berlin in Verbindung. Diese suchten noch am gleichen Abend die Wohnung des Vermissten auf. Nachdem dieser nicht reagierte, entschloss man sich laut Polizei dazu, die Türe mit dem Schlüsseldienst öffnen zu lassen. Der Einsatz kam gerade noch rechtzeitig. Der 75-Jährige lag völlig dehydriert in seinem Bett und konnte dank der guten und schnellen Zusammenarbeit gerettet werden. (thia)