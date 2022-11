Radlader brennt bei Gessertshausen

Eine böse Überraschung erlebte ein Landwirt am Montag bei der Feldarbeit. Doch alles ging am Ende relativ glimpflich ab.

Brennender Radlader zwischen Gessertshausen und Wollishausen: Am Montag gegen 13.40 Uhr arbeitete ein 61 Jahre alter Landwirt mit seinem Radlader auf seinem Feld an der B300 zwischen Gessertshausen und Wollishausen. Aufgrund eines technischen Defekts fing das Fahrzeug nach Angaben der Polizei an zu brennen. Den Brand hatten die hinzugerufenen freiwilligen Feuerwehren aus Gessertshausen, Kutzenhausen, Wollishausen, Deubach und Margertshausen mit insgesamt 45 Mann allerdings relativ schnell unter Kontrolle und konnten diesen löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am Radlader entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (lig)