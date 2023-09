Saß ein Mann mehrere Tage mit seinem Auto im Wald fest?

Ein Mann aus Dachau fährt mit dem Auto los und kehrt nicht zurück. Ein Polizeihubschrauber entdeckt den Wagen schließlich in einem Waldstück bei Gessertshausen.

Vermisstensuche mithilfe eines Polizeihubschraubers: Zu einem größeren Einsatz der Polizeiinspektion Zusmarshausen und der FFW Anhausen kam es am Freitag um 13 Uhr. Wie die Polizei am Wochenende meldete, war ein 75-jähriger Mann aus Dachau von seiner Ehefrau bei der Polizei in Dachau als vermisst gemeldet worden.

Der Wagen hatte sich Wald bei Gessertshausen festgefahren

Eine Ortung des Mobiltelefons des Vermissten ergab, dass dieser sich im Bereich Gessertshausen aufhalten müsse. Unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte das Auto des Mannes in einem Waldstück zwischen Gessertshausen und Anhausen festgestellt werden. Offenbar hatte sich der Mann mit seinem Fahrzeug in dem Waldstück festgefahren. Der Mann wurde dabei selbst leicht verletzt; er war dehydriert und befand sich offensichtlich in einer hilflosen Lage.

Der Mann kommt ins Augsburger Uniklinikum

Er wurde zur weiteren Versorgung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann bereits mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage in dem Auto befunden hat. Das Fahrzeug, dessen Frontbereich beschädigt worden war, wurde durch die Feuerwehr Anhausen geborgen und verkehrssicher abgestellt. (lig)