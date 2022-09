Gessertshausen

Schon wieder wird in Gessertshausen ein Fahrrad gestohlen

In Gessertshausen sei am Wochenende ein Fahrrad gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Ein in Gessertshausen abgestelltes Fahrrad sei am Wochenende gestohlen worden, berichtet die Polizei. Das kam in jüngster Vergangenheit häufiger vor.

Schon wieder wurde am vergangenen Wochenende ein Fahrrad in Gessertshausen entwendet. Auch in den vergangenen Wochen kamen immer wieder Räder weg, besonders in Bahnhofsnähe. Diesmal hatte der 35-jährige Besitzer sein Rad im Lilienweg vor einem Mehrparteienhaus im Hof abgestellt. Am nächsten Tag war das unversperrte Fahrrad verschwunden. Es handele sich um Fahrrad der Marke Rixe, Cross XC 5.0 Street in den Farben Schwarz/Grün, berichtet die Polizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (kinp)

