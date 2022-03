Schule mal anders: In Gessertshausen geht es ums Leben in der Natur

Alexander Utz will in seiner Natur- und Wildnisschule "White Wolf Guild“" das Umweltbewusstsein schärfen. Alle sollen wie in einer Wolfsrudelfamilie füreinander einstehen.

Was kann es für wissbegierige Kinder und Erwachsene Schöneres geben, als Erfahrungen über das Leben in der Natur und Wildnis gemeinsam zu teilen? Noch besser ist es, wenn man sich dabei praktische Fähigkeiten und wildpädagogisches Wissen wie Spurenlesen, das Zuordnen seltener Pflanzen oder die Sprache der Vögel aneignen kann. Dies alles ist seit Kurzem im Landkreis Augsburg rund um Gessertshausen möglich. Und zwar in der von Alexander Utz ins Leben gerufenen Natur- und Wildnisschule "White Wolf Guild".

Dort wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Workshops, Vorträgen, themenbezogenen Veranstaltungen, Führungen und Wanderungen ein respektvoller Umgang mit der Natur nahegebracht. Das Angebot des gemeinnützigen Vereins richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien. "Wir möchten als Teil der immer weiter wachsenden 'White Wolf Guild' einen gezielten Beitrag für alle nachfolgenden Generationen leisten", sagt Utz. Dabei verstehen sich die Mitglieder als einheitliche, gleich gesinnte und friedliche Gemeinschaft, die ähnlich einer echten Wolfsrudelfamilie füreinander einstehen, sich unterstützen, gegenseitig fördern und für eine nachhaltige, friedvolle Zukunft einstehen.

Wissen zum Leben und Überleben in der Natur

In dem umfangreichen Kursprogramm können die Teilnehmer grundlegendes praktisches Wissen zum Leben und Überleben auf ursprüngliche Art in der Natur erfahren. Ziel ist die Bildung von Umweltbewusstsein, die Schaffung von Naturverbindung und damit der Schutz der Natur. Wichtig ist dem Gründer in diesem Rahmen vor allem auch Wissensvermittlung für alle Altersgruppen hinsichtlich Kunst, Kultur und Handwerk. Trainiert wird dies in Redekreisen, Teilnahme an Micro-Abenteuern, Survivalkursen, dem Kurs "Waldläufer" sowie interessanten und lehrreichen Angeboten für Kindergeburtstage mit und ohne Übernachtung und Ferienprogrammen. Utz möchte Freude, Lust und Neugier auf Natur pur wecken und mit der Vielfalt der Wildnisthemen für das Natürliche und Einfache sensibilisieren und die Wahrnehmungsfähigkeit schärfen.

Sein Anliegen ist es, große und kleine Leute so in die Verbindung mit der Natur zu bringen, dass sie sich dort zu Hause fühlen. Für seine Arbeit steht ihm derzeit ein 3000 Quadratmeter großes Waldgrundstück in Rommelsried zur Verfügung, das er in enger Zusammenarbeit mit dem Waldkindergarten "Blätterdach" aus Kutzenhausen nutzt. Noch in Verhandlungen steht er hinsichtlich eines weiteren, gleich großen Waldgrundstücks in Gessertshausen mit dem dortigen Bürgermeister Jürgen Mögele. "Zum Schutz vor der Witterung benötige ich kein Haus, eine Plane allein genügt. Regen macht uns nichts aus", sagt er.

Die "Waldläufergruppe" ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren

Sein besonderes Herzensprojekt ist die "Waldläufergruppe" für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches Waldpädagogikkonzept. Tannenzapfen und Vogelfedern finden, Tierspuren suchen, aber auch ein Lager bauen oder aus Holz etwas schnitzen gehört zu den Themen des Angebots. Selbst Dinge erschaffen oder etwa eine Bank reparieren, das können die Kinder bei ihm fachgerecht lernen und auch das gemeinsame Klarkommen zu üben. Diese regelmäßige Gruppe bietet er an drei Samstagen im Monat als Abo-Paket an. Dabei ist niemand an einen bestimmten Termin gebunden, wichtig sei nur, dass alle Spaß haben.

Utz wohnt mit seiner Freundin und deren achtjährigen Sohn, der bereits ebenfalls vom "Naturvirus" infiziert ist, in Wollishausen. Er habe immer viel gelernt, erklärt Utz und erzählt, dass er derzeit Sozialpädagogik studiert, aber bereits als Sportlehrer, Schreiner und Physiotherapeut gearbeitet habe. Drei Jahre war er zusammen mit seinen beiden Hunden zu Fuß auf Weltreise, war in Neuseeland zu einem Überlebenstraining und habe eigentlich querbeet alles, was die Szene so bietet, bis hin zum Kinderklettern und Bergwandern beim Deutschen Alpenverein, bereits selbst ausprobiert und angeboten.