Schwangere Beifahrerin wird bei Unfall in Gessertshausen verletzt

Ein Toyota-Fahrer übersieht in Gessertshausen einen VW. Bei dem Frontalzusammenstoß werden der Fahrer und seine schwangere Beifahrerin leicht verletzt.

Einen Frontalzusammenstoß hat es am Dienstag in Gessertshausen gegeben. Dabei wird eine 20-jährige Beifahrerin, die schwanger ist, leicht verletzt. Ein 53-jähriger Toyota-Fahrer war um 18.20 Uhr auf der Hauptstraße in Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs. Beim Linksabbiegen an der von einer Ampel gesteuerten Einmündung in die Oberschönefelder Straße übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden 21-jährigen VW-Fahrer.

Autounfall in Gessertshausen: Fahrer und schwangere Beifahrerin verletzt

Trotz dessen Ausweichmanövers kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Durch die Kollision verletzten sich der VW-Fahrer und seine 20-jährige, schwangere Beifahrerin leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 8000 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08291/1890-0 um Zeugenhinweise, ob die Ampel für den VW-Fahrer noch Grünlicht zeigte. (thia)