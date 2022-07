Gessertshausen

vor 16 Min.

Schwertransporter bleibt in Gessertshausen beim Abbiegen an Auto hängen

Ein Schwertransporter ist am Dienstag in Gessertshausen mit dem Radkasten an einem Auto hängengeblieben.

An der Kreuzung der B300 und der Oberschönenfelder Straße in Gessertshausen bleibt ein Schwertransporter mit dem Radkasten an einem Auto hängen.

Ein Schwertransporter ist am Dienstag in Gessertshausen mit dem Radkasten an einem Auto hängengeblieben. Der Fahrer wollte um 14.30 Uhr an der Kreuzung der B300 und Oberschönefelder Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stand laut Polizei jedoch bereits eine 50-Jährige mit ihrem Auto. Der Schwertransporter streifte mit der Radabdeckung den Wagen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand. (thia)

Themen folgen