Sicht- und Lärmschutz einer Gessertshauser Firma sind gefragt

Plus Die Firma Wagner Tore-Türen-Zäune stellt eine erhöhte Nachfrage der Kunden nach Zäunen fest. Wie die Unternehmer aus Gessertshausen diese Entwicklung erklären.

Moderne Tore, individuelle Zäune mit Briefkastenanlagen und Sichtschutz gehören zum Angebot der Gessertshauser Firma Wagner Tore-Türen-Zäune. Das Unternehmen, seit Generationen in Familienhand, bietet seinen Kunden Tore und Zäune von der Konfiguration bis hin zur Montage. Die Aufträge kommen vor allem aus Schwaben und Oberbayern.