Staudenhaus: Hoffnung auf gute Ernte für das Strohdach

Plus Das Staudenhaus in Oberschönenfeld ist ein ganz kleines Museum. Nach alter Tradition ist es mit Roggenstroh gedeckt. Und das muss extra angebaut werden.

Mit diesen Problemen hatten unsere Vorfahren wohl kaum etwas zu tun: Während bis vor etwa 150 Jahren auch in der Region Stauden Dächer mit langstieligem Roggenstroh gerade deshalb eingedeckt wurden, weil es zur Verfügung stand, ist der alte Baustoff heute kaum noch zu finden. Das hat auch der Heimatverein für den Landkreis Augsburg zu spüren bekommen, als das kleine Museum Staudenhaus in Oberschönenfeld ein neues Dach benötigte.