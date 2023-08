Gessertshausen

vor 34 Min.

Streit um Mosterei: Zwischen Gemeinde und Verein ist eine Einigung in Sicht

Plus Nur eine juristische Mediation und Gespräche konnten eine gerichtliche Auseinandersetzung wegen der Mosterei in Gessertshausen verhindern.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Im Streit zwischen der Gemeinde und dem Gartenbauverein Gessertshausen ist eine Einigung in Sicht. Das letzte Gespräch im Rathaus konnte eine gerichtliche Auseinandersetzung verhindern. Mit einer schriftlichen Übereinkunft wollen beide Seiten den diesjährigen Mostbetrieb und den Hallenbau sichern. Da die Zeit drängt, soll die Einigung vorbehaltlich der Zustimmungen des Gemeinderats und der Vereinsmitglieder erfolgen.

Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen. Im November 2021 hatte die Gemeinde dem Verein angekündigt, die Bauhoffläche auf ein Gebiet auszuweiten, das der Verein bisher für sein Containerlager nutzte und wo ein Pavillon für Veranstaltungen stehen sollte. Von der Gemeinde vorgesehen ist auf diesem Gelände der Bau einer Kaltlagerhalle mit einem Waschplatz für Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge. Ohne Gegenleistung war der Verein für eine Räumung dieser Fläche nicht bereit gewesen. Auch sah der Verein, wie zuletzt berichtet, seinen Mostbetrieb durch die Baustelle, die Änderung der Zufahrten und die fehlende Lagerfläche in Gefahr. Das von der Gemeinde vorgeschlagene Versetzen des Containergebäudes kam für den Verein nicht in Betracht. Hintergrund ist, dass einer der Container zur Lagerung von Saftboxen verwendet wird, was nach einem Versetzen wegen der aktuell gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nicht mehr möglich wäre. Als Lösung brachte vor einem Jahr der Verein die Idee eines Ersatzgeländes für den Hallenbau ins Spiel. „Erstens ist ein Teil des Geländes nördlich des Bauhofs nicht in Gemeindehand“, sagte Bürgermeister Jürgen Mögele auf Nachfrage, „zweitens liegt der Bereich wegen seiner Nähe zur B300 in der Bauverbotszone und drittens im Überschwemmungsgebiet.“

