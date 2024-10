Streit wegen Parkplatz eskaliert

Ein Streit in Gessertshausen ist laut Polizei ziemlich eskaliert. Wie die Beamten berichten, parkte am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Mann mit seinem Auto auf einem privaten Stellplatz im Mitterfeld. Als die Mieterin des Parkplatzes kam, parkte sie das Auto so ein, dass der Autofahrer nicht mehr hinauskam. Deshalb kam es offenbar zum Streit zwischen den beiden. Laut Polizei wurde die Frau durch einen Schlag leicht verletzt.

Da auch das Einparken eines Fahrzeuges nicht der Rechtsnorm entspricht, werden nun von der Polizeiinspektion Zusmarshausen Ermittlungen einerseits wegen Nötigung, andererseits wegen Körperverletzung geführt. (kinp)