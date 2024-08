Thujahecke gerät in Gessertshausen in Brand

Weil ein 56-Jähriger mit einem Gasbrenner in seinem Garten Unkraut vernichten wollte, kam es am Montag gegen 17.45 zu einem Brand. Wie die Polizei mitteilt, geriet in Gessertshausen eine Thujahecke auf etwa zehn Meter Länge komplett in Brand. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Brand konnte durch die anwesenden Feuerwehren Kutzenhausen, Wollishausen, Gessertshausen und Margertshausen gelöscht werden. Gegen den Verursacher wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

